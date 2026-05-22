お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が21日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。妻の小木奈歩との恋のキューピッド役について明かした。小木はお笑いタレントまちゃまちゃ（50）のイベントに参加したことを報告。そして妻と3人でカウンターの個室すし屋に行ったという。「あいつが何かしてほしいって言ったら断れない関係性ね。まちゃまちゃは俺と奈歩の…キューピッドだから