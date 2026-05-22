父・泰憲さんは2010年に不慮の死4年春からPRに転向した“原石”関東大学ラグビーリーグ戦グループで連覇を目指す東海大に、4年生の今春LOからPRに転向して公式戦デビューに挑む“原石”がいる。渡邊拓斗。186cm、123kgの恵まれたサイズは父親からの“遺産”でもある。父の名は渡邊泰憲。1999年からワールドカップ（W杯）に3大会連続出場して日本代表キャップ32を持つレジェンドは、誰からも「万吉」と呼ばれた愛されキャラでも