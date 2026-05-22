愛知・名古屋アジア大会の日本代表が発表日本トライアスロン女子の新エース、林愛望（21＝日本福祉大・NTT東日本・NTT西日本）が、地元愛知から世界を目指す。トライアスロンジャパンは21日、愛知・名古屋アジア大会（9月開幕）の日本代表選手を発表。愛知・西尾市出身の林は初の日本代表入りを果たし、夢だったアジア大会に挑戦する。都内で行われた代表会見、アジア大会について聞かれた林は「トライアスロンを始めたきっか