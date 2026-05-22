日清食品は5月25日、「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」(いずれも希望小売価格248円/税別)を全国で発売する。「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」(いずれも希望小売価格248円/税別)1976年に誕生した「日清のどん兵衛」は今年50周年を迎える。これを記念し、通常の「どん兵衛」と比べて"だし"に3倍以上のコストをかけ、"だし"のおいしさをとことん追