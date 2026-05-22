◇オランダ１部プレーオフ準決勝アヤックス２―0フローニンゲン（２１日）オランダ１部リーグは来季の欧州カンファレンスリーグ予選の出場権を懸けたプレーオフ準決勝を開催し、アヤックスはフローニンゲンに２―０と勝利し、決勝進出を決めた。日本代表ＤＦ冨安健洋は、２点リードの後半３９分から途中出場。４月１２日のヘラクレス戦以来、約１か月以上ぶりの公式戦出場を果たした。ＤＦ板倉滉はベンチ外だった。１５日