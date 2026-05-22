日本はコロンビア、セルビア、ホンジュラスと同じグループLに組み込まれたU-17日本代表は5月21日、カタールで開催されるFIFA U-17ワールドカップ2026のグループステージで南米U-17王者コロンビア代表と対戦することが決定した。国際サッカー連盟（FIFA）公式サイトが発表している。スイスのチューリッヒにあるFIFA本部で組み合わせ抽選会が行われ、世界最高峰のU-17代表チームによる大会に向けて「注目カードが数多く誕生した」