米テキサス州で、70代男性がテスラ（Tesla）のサイバートラックの「水上モード」を試すとして車を湖に乗り入れ、警察に逮捕された。20日（現地時間）、ガーディアンやフォックスニュースなどによると、テキサス州グレープバイン警察は前日、地域内の湖に落ちたテスラ・サイバートラックを引き揚げた。テキサス州在住のジミー・マクダニエルさん（70）は、グレープバイン湖にサイバートラックを運転して入ったことが確認された。マ