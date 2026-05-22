女優キム・ギュリの自宅に侵入し、強盗行為を働いた40代の男が警察に逮捕された。ソウル鍾路（チョンノ）警察署は21日、強盗傷害容疑でAを緊急逮捕し、取り調べを行っていると明らかにした。Aは前日午後9時ごろ、ソウル鍾路区北村（プクチョン）韓屋村内にあるキム・ギュリの自宅に無断で侵入し、金品を要求したうえ、住人に暴行を加えた疑いを受けている。家の中にはキム・ギュリの他にも別の女性がいたが、2人はAの監視が手薄に