スポーツの革命か、それとも反則か。米ラスベガスでスポーツの根幹を揺るがすイベントが24日（現地時間）に初開催される。薬物を全面的に容認するため「ステロイド五輪」と呼ばれる「エンハンストゲームズ（Enhanced Games）」だ。人間の限界を増強させるという意味を込めて発足したこの大会は水泳・陸上・ウエイトリフティングの3種目で行われ、ストロングマン競技は別枠のエキシビションイベントとして進行される。舞台は享楽イ