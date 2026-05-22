歌手ソン・シギョンが、日本の女優・三吉彩花との熱愛説について釈明した。20日、ソン・シギョンの個人チャンネルには、ソウル市広津区紫陽洞（クァンジング・チャヤンドン）の異色グルメ店「オンマ スンデ（イ・ソンジャン フェ）」を訪れた動画が公開された。動画の中でソン・シギョンは、新曲ミュージックビデオ（MV)撮影を前に感じていた苦労や日常のストレスを、美味しい料理と酒で癒していると語った。食事中、ソン・シギョ