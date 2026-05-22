マクドナルドに、“3種の桃果汁×ごろっと果肉”が楽しめる毎年大人気の「もものスムージー」が登場。さらに、ドリンク部分にマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した新メニュー「マスカットスムージー」が期間限定でラインナップされます☆ マクドナルド「もものスムージー／マスカットスムージー」 販売期間：2026年5月27日（水）〜7月上旬販売時間：店舗の営業時間に準ずる（McCafé by Barista