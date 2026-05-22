国民的ホームドラマ「渡る世間は鬼ばかり」などを手掛けた石井ふく子プロデューサーの生誕100年を記念して、5月22日から「第3回TBSレトロスペクティブ映画祭」が開催される。名作8作品と併映される撮りおろしドキュメンタリーを監督した佐井大紀監督に、「ホームドラマの母」の古びない魅力を聞いた。【画像】60年前の「シスターフッド」もの。石井ふく子プロデューサーによる名作「女と味噌汁」佐井大紀監督「渡鬼」撮影現場で