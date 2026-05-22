＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】一体、力士に何が？「実際の取組の様子」1分半におよぶ熱戦を終えた力士に突如“異変”が生じる出来事があった。慌てて駆け寄った呼出を制するも不自然な動きを見せ、「どうした？」「大丈夫か？」と心配の声が相次いだ。序二段六十六枚目・玄武丸（尾上）と序二段六十五枚目・旭漣眞（大島）の一番での出来事。立ち合い張っていった玄武丸。相手の猛烈な突っ張