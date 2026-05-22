2022年8月、広島県立中学校に通う中学2年生の男子生徒タカシくん（仮名・当時14歳）が、始業式の当日に列車にはねられ死亡した。警察は現場の状況から自殺と判断。のちに県が設置した第三者調査委員会の調査で判明したのは、自殺の背景要因に影響したと思われる2人の男性教員の威圧的な指導の数々だった。【写真】「今日は自殺せずねてしまった。明日こそ…」タカシくんの悲痛な思いが綴られた手書きの生活記録亡くなったタカシ