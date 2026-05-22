21日の衆議院憲法審査会では、緊急事態条項の条文イメージ案について討議が行われ、自民党の新藤義孝議員は国会が開けず法律が作れなくなった場合、代わりに内閣が制定する「緊急政令」や、財政支出機能を代替する「緊急財政処分」の必要性を訴えた。これに対し野党からは反対論や慎重論が相次ぎ、中道改革連合の西村智奈美議員は「緊急政令等という国会としておよそ認められない条項が紛れ込んでいるということは論外」と批判し