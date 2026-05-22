韓国で社会現象級のヒットを記録した恋愛映画『サヨナラの引力』が、7月3日より日本公開される。このたび、新場面写真5点と、主演のク・ギョファン、ムン・ガヨン、キム・ドヨン監督による日本公開記念メッセージ動画が解禁された。【動画】ク・ギョファン＆ムン・ガヨン、キム・ドヨン監督からのメッセージ物語の主人公は、地方からソウルへ上京した大学生のウノとジョンウォン。かつて深く愛し合いながらも別れを選んだ2人が