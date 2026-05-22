タレントの川崎希が21日、自身のアメブロを更新。プレイスペースで眠る次女「グーちゃん」と愛猫たちの微笑ましい姿を公開した。【映像】川崎希の愛車 ベンツ＆ポルシェのカイエン川崎は「なかよし」というタイトルでブログを更新。「グーちゃんがプレイスペースで遊んでたら寝ちゃったよ」「子育て大好きなネコたちも近くで一緒に寝てるんだ」とコメントを添え、次女と猫たちの姿を公開した。愛猫の「トロロ」について、「