◇ア・リーグブルージェイズ−ヤンキース（2026年5月21日ニューヨーク）ブルージェイズのアンドレス・ヒメネス内野手（27）が21日（日本時間22日）、1−0の6回1死二塁で代打で登場し「演技死球」と「リアル死球」で相手バッテリーと微妙な空気となった。ヒメネスはクルーズが投じた3球目の変化球が左足爪先付近を通過すると、死球をアピールして平然と一塁に歩きだした。だがただのボールと思った右腕は、マウンドで両