〈《広島・中学2年男子自殺》「腕時計やメガネはグシャグシャでしたが…」テストはほぼ満点で自由研究を愛する男子（14）を追い詰めた“2人の男性教師”〉から続く2022年8月、広島県立中学校に通う中学2年生の男子生徒タカシくん（仮名・当時14歳）が、始業式の当日に列車にはねられ死亡した。警察は現場の状況から自殺と判断。のちに県が設置した第三者調査委員会の調査で判明したのは、自殺の背景要因に影響したと思われる2人