大手食品メーカー（上場企業）の2026年3月通期の決算が出揃った。価格改定の浸透や相場高による採算改善などが数字を押し上げ、20社合計の営業利益は9.1％増と前年（0.9％増）より上振れした。今期予想は2.2％増益。ただし足元は中東情勢の悪化でコスト上昇が確実な情勢だ。先行きは波乱含みの様相となっている。味の素は売上高、事業利益とも前年に続き新記録を更新。ヘルスケア等が拡大したことに加え、主力の調味料・食品も