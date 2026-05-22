漬物の素や米こうじ製品を手掛ける厚生産業（岐阜県揖斐郡）の26年3月期売上は、主力部門の漬物の素とこうじ製品がともに堅調に推移。全体で5％超の前年比プラスとした。漬物の素は、浅漬けの素、ぬか漬けの素がそれぞれ数字を伸ばしたことに加え、漬け床カテゴリーが高伸。こうじ製品では家庭用の甘酒や乾燥米麹が堅調。業務用では化粧品原料が好調だった。漬物の素は、25年秋の価格改定がしっかり進められたことや主軸商品