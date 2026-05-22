きのう（21日）夕方、岡山市南区築港新町で住宅一棟が全焼した火災で、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】築港新町の住宅火災焼け跡から1人が遺体で見つかるこの家に住む女性（69）か【岡山】 きのう（21日）午後4時半ごろ、岡山市南区築港新町の大月清香さんの住宅から「黒煙が見える」と近くに住む人から119番通報がありました。 消防車13台が出動して消火活動が行われ、火は約3時間後に消し止められ