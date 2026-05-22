◆2026年初夏のショートボブ3選！抜け感つくる大人かわいいスタイル。失敗しないオーダー方法も軽やかな動きとやわらかな質感で、こなれた印象に仕上がるショートボブ。顔まわりに自然な丸みを出すことで、小顔見えも叶えてくれるのがポイント。今回は、ヘアサロン「Memories 表参道」の高橋潤一さんにおすすめヘアスタイル3選を聞きました。ひし形シルエットのショートボブ「ひし形シルエットで若見え＆バランスもばっちり。エア