◆【長谷】江ノ電さんぽガイド／雰囲気のいい古民家に心惹かれる。早朝モーニングからお買い物、カフェまでせっかく鎌倉に来たのなら、江ノ電に揺られて「江ノ電さんぽ」を楽しんでみるのはいかが。今回ご紹介するのは、「鶴岡八幡宮」と並ぶ鎌倉のシンボルが集まる「長谷」。鎌倉大仏や「長谷寺」、「甘縄神明神社」など歴史ある神社仏閣を訪れたい。その一方で古民家を改装した雰囲気のあるカフェや雑貨店も特徴的で、路地巡りに