◆6月末まで限定！銀座のマンゴーアフタヌーンティー3選。日比谷公園やホテルで優雅なティータイムを楽しもう東京の人気おでかけエリア「銀座」で、南国フルーツの代表格・マンゴーを存分に楽しめるアフタヌーンティーを3選をご紹介。シトラスやメロン、抹茶とお店によってさまざまな組み合わせのスイーツを堪能できるから、初めての味わいにも出会えるはず。ショッピングや映画鑑賞、舞台観劇の前後に大切な人と過ごすのはもちろ