サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップで、現地５月22日に日本は決勝で中国と激突する。グルーステージの各組上位２か国に与えられる今秋のU-17ワールドカップ出場権を手にしているなかで、もう一つの目標であるアジア王者を目ざす。対戦相手の中国を率いるのは、日本人の浮嶋敏監督だ。見事な手腕でチームを22年ぶりのU-17Ｗ杯出場へ、そして決勝進出に導いた。前回の中国チームを率いた上村健一監督に続き、日本