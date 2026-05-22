◆アイスがおいしくなってくる季節。バニラアイスにヨーグルトを好きなだけかけて…？／ときどき丁寧に暮らしたい（11）ときどき丁寧な暮らしを描くゆるやかで愛おしい日常コミックエッセイ◆【第11話】我が家のアイス事情（C）シラセミチ／スターツ出版無断転載禁止