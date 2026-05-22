お笑い芸人の出川哲朗（62）が22日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。元テレビ朝日社員の玉川徹氏に“絡む”場面があった。番組では、シーズン前の下馬評を覆し、好調なプロ野球・ヤクルトを特集。ヤクルトファンの出川は、同チームのユニホーム姿で広げたミニ傘を上下させながらスタジオに登場し、「まさか私がモーニングショーに出るなんて。もう場違いも甚だしい」とあいさつ。コメン