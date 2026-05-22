5月22日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 今日は昨日とは空気が変わって、カラッとした晴れになりそうです。時折雲がかかる時間もありますが、各地でおおむね晴れて洗濯日和となるでしょう。降水確率は10％ほどで、雨の心配はほとんどなさそうです。最高気温は熊本市で28℃、阿蘇市乙姫で24℃、天草市牛深で28℃、人吉市で29℃の予想です。日差しが強く暑く