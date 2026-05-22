フィギュアスケートで男子の元世界王者、宇野昌磨さん（２８）が、本田真凜さん（２４）とともにアイスダンサーとして来季から競技復帰すると表明した。日本では近年、シングルで実績がある選手のアイスダンス挑戦が続いており、大型カップルの参戦でさらに注目度が高まりそうだ。五輪２大会連続メダル、世界選手権２度優勝の宇野さんは、２２年秋に本田さんとの交際を公表。２４年に現役引退後はプロスケーターとしてアイスシ