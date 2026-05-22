お笑い芸人の出川哲朗（62）が、22日報道のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。プロ野球の“ヤクルト愛”を熱弁し、今年のリーグ戦は優勝すると宣言。負けたら玉川徹氏と長嶋一茂の降板まで宣言した。【画像】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」スタジオの様子この日、同番組はヤクルトを約50分にわたって特集。大ファンの出川が“ガチ解説者”として登場し、声がかれそうな勢いで