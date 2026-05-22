アメリカのトランプ大統領は21日、ポーランドに5000人規模の部隊を追加派遣すると明らかにしました。トランプ大統領は自身のSNSで、「私が支持を表明し、良好な関係を築いているナブロツキ氏がポーランド大統領選で勝利したことを受け、追加で5000人の部隊を派遣する」と表明しました。ヨーロッパ駐留のアメリカ軍をめぐっては、国防総省が19日、陸軍の主要戦闘部隊を現在の4部隊から3部隊に削減し、ポーランドに派遣予定の部隊に