沖縄県名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し高校生らが死亡した事故をめぐり、松本文科相は教育活動や安全確保について「極めて不適切」としました。松本文科相「同志社国際高等学校における研修旅行については、事前の計画や当日の対応、安全管理、教育活動の状況などの面で著しく不適切であったと考えております」この事故は3月16日に名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、船長の金井創さんと京都府の同志社国際高校2年生・武石知華