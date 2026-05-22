３歳牝馬ランキング（後編）一躍オークスの有力候補に浮上したラフターラインズphoto by Koichi Miura前編◆オークスを目前にしてのスポルティーバ・オリジナル「３歳牝馬番付」＞＞いよいよ間近に迫ってきた牝馬クラシック第２弾のＧ?オークス（５月24日／東京・芝2400ｍ）。はたして、同レースを前にしての３歳牝馬の『Sportiva オリジナル番付（※）』で上位３頭に入ったのは？※『Sportivaオリジナル番付』とは、デイリー