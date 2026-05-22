【Forza Horizon 6】 5月19日 発売 マイクロソフトは、5月19日に発売したXbox Series X|S/PC用レーシング「Forza Horizon 6」のプレーヤー数が600万人を突破したことを発表した。 本作は、レースゲーム「Forza Horizon」シリーズの最新作。日本全土を舞台にしたシリーズ史上最大のマップが採用されている。 Forza Horizon 6？