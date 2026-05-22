サウジアラビア１部でポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４１）が所属するアルナスルが２１日（日本時間２２日）に７年ぶりのリーグ制覇を果たした。ホームでのダマク戦に先発したＣ・ロナウドは２―１とリードして迎えた後半１７分、３５分に得点を決めるなど、４―１の勝利に貢献した。海外メディア「Ｆｏｏｔｂａｌｌ３６０」は「Ｃ・ロナウドはこの試合の主役であり、彼の２ゴールで勝利をつかんだ。バロンドー