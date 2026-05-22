毎年10万人もの人が集まる祭事「相馬野馬追(そうまのまおい)」。1000年以上前に、相馬氏の遠い祖先と言われる平将門が下総国小金ヶ原（現在の千葉県北西部）で野生の馬を放し、軍事教練として始まったとされる。その後、相馬氏が陸奥国行方郡（現在の南相馬市、相馬郡飯舘村）に移ってからも伝承された祭事だ。東日本大震災で津波と原発被害を受けたときも、大幅に縮小しながらも開催されたことで話題を呼んだ。甲冑、陣羽織の武者