少年・少女の「不安」「葛藤」「痛み」を、鈴木福とあのW主演で描く、テレビ東京のドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00〜)の第7話が、21日に放送された。SNSでは、「最後の祭りのシーンが良かった!」「毎回いいところで終わる」とのめり込む視聴者と「ぶっ飛びすぎてついていけない」「2人の気持ちが分かるようで分からないのにのめりこむ」と戸惑う声で真っ二つになっている。『惡の華』第7話より秘密基地の火事の事件後、春日(鈴木)