石丸製麺提供 「脱・王道讃岐うどん」を掲げた、見た目のインパクト抜群の新しいうどんです。1904年創業の老舗乾麺製造会社、石丸製麺（高松市）の新商品「Sanuki初恋レモンうどん」が、第4回せとうちおみやげグランプリでSTU48賞を受賞しました。 鮮やかな青色の麺が特徴の「Sanuki初恋レモンうどん」。瀬戸内海の澄み渡る空と海の青色をクチナシの色素で表現しました。香川県産小麦「さぬきの夢」を100％使用し、石