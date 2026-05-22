岡山県倉敷市で5月13日、30代の知人女性のハンドクリームに体液を混入させ、女性の手に塗らせたとして、20代の会社員の男性が不同意わいせつと器物損壊の疑いで逮捕された。RSK山陽放送によると、男性は容疑を認め、警察は余罪についても調べているという。体液を他人の所持品や飲食物に混入する事件は、これまでも繰り返し報じられてきた。ただ、従来の報道で目立っていたのは「器物損壊罪」での立件だ。今回のように「不同意わい