◆米大リーグヤンキース―ブルージェイズ（２１日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２１日（日本時間２２日）、敵地・ヤンキース戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、１点をリードした６回２死一、二塁のピンチで好守を見せた。ヤンキースの先発は、昨季１８勝を挙げた左腕のロドン。バーショの左翼線への適時二塁打で１点を先取し、初回１死二塁で岡本は１打席目を迎えた