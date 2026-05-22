「魂動デザイン」と「人馬一体の走り」をさらに磨き上げた新型CX-5 マツダCX-5｜Mazda CX-5 マツダの主力モデルであるミッドサイズクロスオーバーSUV「CX-5」が新型に生まれ変わり、このたび発売された。初代CX-5は、マツダのデザインテーマ「魂動（こどう）-SOUL of MOTION（ソウル・オブ・モーション）」と、優れた走行性能・環境性能を実現する「SKYACTIV（スカイアクティブ）技術」を全面的に採用