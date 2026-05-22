先月、大阪府和泉市の集合住宅で母親と娘が殺害された事件で、警察は娘への殺人容疑で逮捕した男をきょうにも、母親に対する殺人容疑で再逮捕する方針を固めました。大阪府堺市の無職・杉平輝幸容疑者（51）は、先月8日、和泉市の集合住宅の一室で、元交際相手で社会福祉士の村上裕加さん（41）の首を刃物のような物で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、杉平容疑者は調べに対し、「持ってきた包丁