高市総理は、スピードスケート女子でオリンピックに過去4大会出場し、通算10個のメダルを獲得した高木美帆さんに国民栄誉賞を授与することについて検討するよう指示しました。木原稔 官房長官「高木美帆氏への国民栄誉賞の授与について検討を進めるよう総理から指示がありました」木原官房長官は22日、北京冬季オリンピックのスピードスケート女子1000メートルで金メダルを獲得するなど、オリンピックに4大会出場し、夏冬通じ