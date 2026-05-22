「MOTON」から、昨年人気を集めた限定品「PEACH GELATO」が、「PEACH BLOOM」として定番化されました。さらに、ブランド初となる「シルキーエッセンスヘアミルク」も数量限定で登場♡もぎたての桃を思わせる瑞々しい香りと、軽やかな使用感が魅力の新作は、毎日のヘアケアやボディケア時間を特別なものにしてくれます。 桃の香りに包まれる新作ミスト 定番化された「ヘア＆ボディミスト PEACH BLOOM」は、80m