アメリカ・ニューヨークのマムダニ市長は、ニューヨーク市民に抽選でサッカーのワールドカップの安価な観戦チケットを販売すると発表しました。ニューヨークマムダニ市長「経済的事情で観戦がかなわなかった労働者階級の人にも機会を提供したい」マムダニ市長は21日、6月から行われるサッカーのワールドカップの観戦チケットをニューヨーク市民向けに1枚50ドル＝日本円でおよそ8000円で抽選販売すると発表しました。対象となるの