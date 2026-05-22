キューバへの圧力を強めるアメリカのトランプ大統領は、「我々はキューバ人を助けたい」などと述べ、介入を強化する方針を示唆しました。アメリカトランプ大統領「キューバには電気も資金も何もない。我々は人道的に彼らを助けたい」トランプ大統領は21日、体制の転換も視野に石油の禁輸措置などの経済制裁を行っているキューバについて、「周知の通り破綻国家だ」と発言しました。そのうえで、祖国に戻ることを望むキューバ系ア