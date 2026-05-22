自民党「国旗の損壊等に関する制度検討プロジェクトチーム」は22日、国旗を損壊した際の罰則を定める「日本国国旗損壊罪（仮称）」の創設に向けた法案の骨子案を大筋で了承した。党内では、「過剰規制だと、これは国民に萎縮効果を招きかねない」などと、内容に慎重な声があがり、骨子案の修正作業進められていた。修正された骨子案では、国旗に該当する対象を「社会通念上、国旗の用に供していると認識されるもと」とした上で、対