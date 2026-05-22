ゼレンスキー大統領は、ウクライナ保安局が南部・ヘルソン州のロシア占領地域にあるFSB＝ロシア連邦保安局の司令部を攻撃したとする映像を公開しました。ゼレンスキー大統領がSNS上で公開した動画。場所は、ウクライナ南部・ヘルソン州とされています。ゼレンスキー大統領は、ウクライナ保安局がロシア連邦保安局の司令部を攻撃したと発表しました。攻撃の日時は明らかにしていませんが、攻撃により、ロシア側のおよそ100人が死傷