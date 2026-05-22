ロシアメディアは、フィギュアスケートのオリンピック金メダリスト、エフゲニー・プルシェンコ氏の息子で、フィギュアスケーターのアレクサンドル選手が、アゼルバイジャン代表として活動する資格を得たと報じました。プルシェンコ氏は21日、ロシアメディアの取材に対し、アレクサンドル選手について「アゼルバイジャンのスポーツ市民権を5年間取得した」と明らかにしました。「スポーツ市民権」は、国籍の変更とは別に、アゼルバ